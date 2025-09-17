Como Trump usa morte de Kirk para tentar silenciar opositores

Após o assassinato, o presidente republicano e membros de seu governo discutiram classificar algumas organizações como terroristas domésticos, ordenar investigações de irregularidades em organizações sem fins lucrativos do campo progressista ou revogar o status de isenção fiscal delas.

A Casa Branca apontou a Indivisible, uma rede de ativistas progressistas, e a Open Society Foundations, fundada pelo bilionário liberal George Soros, como potenciais alvos de escrutínio. A Open Society Foundations condenou a violência e o assassinato de Kirk e afirmou que "é vergonhoso usar essa tragédia para fins políticos, dividindo perigosamente os americanos e atacando a 1ª Emenda" da Constituição.

"O que está acontecendo nos EUA parece vir do manual para autocratas", opinou o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, afirmando que Trump e seus aliados estão usando a morte de Kirk "como pretexto para o desmonte das liberdades" e que o temor de que Trump e seus aliados queiram transformar os Estados Unidos num sistema autoritário se tornou "assustadoramente real".

Silenciar a oposição

Trump fez da retaliação a inimigos políticos um pilar de sua campanha de retorno à Casa Branca e, desde o início do seu segundo mandato, mobilizou o governo federal para pressionar universidades e outras instituições independentes. Ele também ordenou uma investigação da plataforma online ActBlue, que arrecada fundos para os democratas.

Decretos de Trump atingiram organizações sem fins lucrativos com tentativas de limitar seu trabalho ou congelar o financiamento federal, mas propostas mais agressivas para revogar o status de isenção fiscal nunca se concretizaram.