Estudo: mudanças do clima mataram 16,5 mil no verão europeu

Usando dados históricos que indicam como essas temperaturas elevadas aumentam as taxas de mortalidade, a equipe estimou que houve cerca de 24,4 mil óbitos em excesso nessas cidades durante esse período. Destes, quase 70% estariam relacionados diretamente às "mudanças climáticas causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento".

Segundo os autores, o excesso de mortalidade se deve a um aumento médio das temperaturas a 2,2 °C durante o verão europeu, com picos que atingiram 3,6 °C.

"Pode não parecer muito, mas variações de apenas alguns graus podem fazer a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas", declarou Clair Barnes, pesquisadora do Centro de Política Ambiental do Imperial College de Londres.

Acredita-se que o número de mortes seja subestimado, pois as causas do óbito são normalmente registradas como problemas cardíacos ou respiratórios.

"A grande maioria das mortes relacionadas ao calor não é registrada. Frequentemente, as pessoas morrem de doenças preexistentes – como problemas cardíacos, respiratórios ou renais – que são agravadas pelas altas temperaturas, e o papel do calor raramente é registrado nos atestados de óbito", destacam os acadêmicos.

O verão europeu deste ano foi o quarto mais quente já registrado, com a Espanha enfrentando a onda de calor mais intensa de sua série histórica. O calor extremo também piorou queimadas em todo o continente, ampliando o número de vítimas.