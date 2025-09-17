PF prende diretor da ANM por suspeita de corrupção - Caio Seabra Filho e outros 21 foram alvos de mandados de prisão preventiva. Segundo MP, servidores teriam recebido propina para facilitar exploração ilegal de minério de ferro em Minas Gerais.A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (17/09) uma operação que mira servidores públicos suspeitos de receber propina para fraudar licenças ambientais e autorizar a exploração ilegal de minério de ferro em áreas proibidas no estado de Minas Gerais.

Entre os presos preventivamente estão um dos diretores da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário Trivellato Seabra Filho, que ocupa cargos na agência responsável por autorizar projetos de mineração desde 2020. O ex-diretor da Polícia Administrativa da PF, Rodrigo de Melo Teixeira, atualmente lotado na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais como diretor de Administração e Finanças, também foi detido.

A operação da PF também mira servidores públicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além de órgãos estaduais do governo de Minas Gerais, como a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Secretaria de Meio Ambiente (Semad).