União Europeia propõe sanções contra Israel por Gaza - Se proposta for aprovada por maioria dos países membros, bloco deve impor tarifas comerciais sobre produtos israelenses e ministros de extrema direita terão bens congelados e serão proibidos de viajar pela UE.A União Europeia apresentou nesta quarta-feira (17/09) seu plano mais duro até agora para pressionar Israel a encerrar a guerra em Gaza, em um momento crítico de intensificação dos ataques – com tanques, drones e tropas israelenses avançando cada vez mais no território palestino, devastado por 23 meses de guerra.

A alta representante da União Europeia para Exterior e Segurança, Kaja Kallas, apresentou uma proposta para restringir o comércio com Israel e impor restrições a colonos israelenses e a dois ministros israelenses de extrema direita: o da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o das Finanças, Bezalel Smotrich. A medida também vale para dez líderes do grupo extremista palestino Hamas.

"Quero ser muito clara: o objetivo não é punir Israel. O objetivo é melhorar a situação humanitária em Gaza", disse Kallas. "A guerra precisa acabar. O sofrimento deve acabar, e todos os reféns devem ser libertados."