Viúva diz que testes indicam que Navalny foi envenenado

Segundo ela, laboratórios de dois países concluíram que Navalny foi assassinado. "Mais especificamente: envenenado", ressalta em um vídeo publicado em redes sociais. Ela pediu ainda que os laboratórios publiquem suas descobertas, porém, não disse qual o veneno que teria sido encontrado nas amostras.

Quem foi Navalny

Navalny ganhou destaque há mais de uma década ao ridicularizar a elite em torno de Putin e denunciar a corrupção em grande escala. Em agosto de 2020, na Sibéria, Navalny quase morreu envenenado por Novichok, uma substância neurotóxica desenvolvida pela antiga União Soviética, num atentado que o Ocidente atribuiu ao FSB, o serviço secreto russo.

Levado à Alemanha para o tratamento, Navalny optou por voltar à Rússia em meados de 2021, apenas para ser imediatamente preso ao pôr os pés em Moscou, desencadeando alguns dos maiores protestos que a Rússia já testemunhou em décadas.

Em agosto de 2023, ele foi sentenciado, em julgamento a portas fechadas, a 19 anos adicionais de prisão – além dos 12 anos que já cumpria, por várias acusações –, desta vez por supostamente fundar e financiar uma organização terrorista e banalizar o nazismo.

Mesmo atrás das grades, continuou a fazer campanha contra Putin e a se manifestar contra a invasão da Ucrânia. Após anunciar uma campanha contra a reeleição de Putin no final de 2023, o inimigo número um do Kremlin foi transferido para o presídio no Círculo Polar Ártico, onde morreu meses depois.