Câmara aprova urgência para projeto de lei da anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu colocar o projeto em pauta após uma reunião com líderes da oposição. Após a votação, ele afirmou que o avanço da pauta na Câmara era uma tentativa de apaziguar as tensões em Brasília. "O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes a frente e o país precisa andar."

Motta designará nesta quinta-feira um relator para o projeto, visando a elaboração de um texto substitutivo buscando o "apoio da maioria ampla da Casa".

Anistia ampla ou redução das penas

O projeto de lei, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), concede anistia a "todos os que participaram de manifestações com motivação política e/ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei".

Aliados de Bolsonaro defendem que ele também deve ser beneficiado pela medida, apesar de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de 27 anos e três meses de prisão, em julgamento concluído na semana passada.

Ainda não está claro se o projeto de lei anistiará ou não Bolsonaro. Uma eventual redução das penas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 também incluiria o ex-presidente e os demais condenados pela trama golpista no STF.