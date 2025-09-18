Casa de leilões em Paris revela quadro "desconhecido" de Picasso - Pintada a óleo, obra retrata a artista francesa Dora Maar e ficou 80 anos sem ser vista. Preço inicial foi estipulado em R$ 46 milhões.Uma pintura até então desconhecida de Pablo Picasso foi revelada nesta quinta-feira (18/07) após ser colocada à venda em uma casa de leilões em Paris, com preço inicial estipulado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).

Intitulada "Busto de uma mulher com chapéu florido", a obra retrata Dora Maar, fotógrafa, pintora e poeta francesa que foi uma das companheiras do pintor e sua musa mais conhecida.

Pintada a óleo, a obra colorida mede 80 por 60 centímetros, foi concluída por Picasso em julho de 1943 e adquirida em agosto de 1944 por um colecionador francês, avô dos atuais proprietários, segundo o leiloeiro Christophe Lucien, da casa de leilões parisiense Drouot.