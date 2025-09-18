[Coluna] O que pensam os alunos sobre a lei do celular nas escolas

Já em relação aos pontos negativos, começando pelas questões de menor incidência, foram citados: aumento da ansiedade, de conflitos e distrações nas aulas, dado que quem ficava no celular, não necessariamente irá prestar atenção e poderá deslocar a energia para conversas paralelas ou, segundo Isabela, estudante de Goiana, "Os alunos agora dormem quando estão sem celular".

Além disso, segundo Victoria, estudante de Santa Catarina, a consequência é que "os estudantes não aprendem a usar o celular como aliado". Sua fala é bem impactante, pois indica um efeito contraproducente com o próprio objetivo e essência da educação.

O maior ponto negativo é a externalidade negativa. De um lado, quem ficava no celular e não prestava atenção nas aulas, seguirá da mesma forma. No entanto, aqueles que o utilizavam como instrumento pedagógico e em momentos relevantes, como falar com familiares ou resolver questões de mobilidade, foram prejudicados.

O que eles fariam?

Perguntei o que fariam, e como, se a elaboração da lei estivesse sob suas responsabilidades. Yasmin, resume bem a opinião da maioria de seus colegas: "Eu não optaria nem pela proibição total nem pela liberação irrestrita. Criaria regras de uso consciente: os aparelhos poderiam ser utilizados em momentos livres, como intervalos e horário de almoço, e também em atividades pedagógicas que exijam pesquisa ou recursos digitais. Já durante as aulas tradicionais, o celular permaneceria guardado para evitar distrações".

Fiquei bastante impressionado com o quanto eles têm a dizer. A lei que proíbe o uso dos celulares nas salas de aula é mais um exemplo de uma política vertical criada por quem não conhece a realidade das escolas e desenvolvida subestimando a perspectiva dos estudantes e professores. Escutar alunos e professores não deveria ser apenas uma prioridade, mas sim a regra ao criar políticas públicas educacionais.