Como a melancia foi de imagem racista a um símbolo da causa palestina

Naquela época, a região hoje conhecida como a Palestina histórica pertencia ao Império Otomano, e a bandeira tornou-se o símbolo da Revolta Árabe contra os turcos otomanos, durante a Primeira Guerra Mundial. Hussein sonhava com um reino árabe independente que se estendesse sobre o que hoje são os territórios palestinos, a Síria, Israel, a Jordânia e o Líbano.

Embora os turcos otomanos tenham sido derrotados com a ajuda dos britânicos, esse reino permaneceu uma utopia. A Palestina histórica acabou sob mandato do Reino Unido até 1948. Após a retirada britânica, o símbolo da primeira Revolta Árabe foi retomado, desta vez como a bandeira nacional de um Estado palestino.

Menos de 20 anos depois ela foi proibida. Em 1967, Israel ocupou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias e proibiu a bandeira palestina.

A proibição só foi suspensa em 1993, no âmbito do processo de paz de Oslo, quando Israel e os palestinos concordaram com a coexistência pacífica e o reconhecimento mútuo. A bandeira foi aceita como símbolo da Autoridade Palestina, que administraria —pelo menos nominalmente— a Faixa de Gaza e a Cisjordânia.

A representação de uma melancia é vista no capelo de um aluno durante a cerimônia de formatura da Universidade George Washington Imagem: KENT NISHIMURA/Getty Images via AFP

Nas redes sociais

Em janeiro de 2023 (nove meses antes de a organização terrorista Hamas lançar seu ataque terrorista a Israel), o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ordenou à polícia que retirasse as bandeiras palestinas de espaços públicos o que equivaleu a uma proibição. "Dei a ordem para remover as bandeiras que apoiam o terrorismo de espaços públicos e para impedir a incitação contra o Estado de Israel", declarou o político da ultradireita.