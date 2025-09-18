Dois terços das bacias hidrográficas estão em desequilíbrio - Relatório da Organização Meteorológica Mundial mostra que ciclo hidrológico está se tornando cada vez mais imprevisível no mundo, tornando secas e enchentes mais extremas e frequentes.O ano de 2024 entrou para a história como o mais quente desde o início dos registros, há 175 anos, segundo reiterou o mais recente relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada às Nações Unidas.

As temperaturas ficaram 1,55°C acima do nível pré-industrial (1850 –1900), o primeiro ano em que a média global rompeu o limite simbólico de 1,5 °C. Ultrapassar esse marco eleva consideravelmente os riscos de eventos climáticos extremos, segundo consenso científico ratificado por quase todos os países no Acordo de Paris.

Os extremos de seca e inundações causados pela crise climática, às vezes na mesma região, foram tão intensos que apenas um terço das bacias hidrográficas do mundo apresentaram condições normais nos últimos seis anos, apresentando excesso ou escassez de água, destaca o documento divulgado nesta quarta-feira (18/09).