França tem dia de protestos contra medidas de austeridade - Centenas de milhares de franceses foram às ruas pressionar contra cortes orçamentários que devem compor projeto para 2026. 180 manifestantes foram presos.Protestos em massa contra medidas de austeridade reuniram milhares de pessoas na França nesta quinta-feira (18/09). Segundo o Ministério do Interior francês, ao menos 500 mil manifestantes foram às ruas para pressionar contra cortes no projeto orçamentário de 2026 que será apresentado pelo novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

A França vive uma crise política e econômica que já exigiu ao presidente francês Emmanuel Macron nomear sete primeiros-ministros durante a sua gestão. O país enfrenta forte déficit fiscal e um descontrole da dívida pública que têm exigido medidas de austeridade e derrubado a popularidade de Macron.

O país chegou a propor até mesmo eliminar dois feriados nacionais para corrigir o problema, embora Lecornu já tenha anunciado que a medida será retirada.