Itália vai regular uso da inteligência artificial e restringir acesso por crianças

A lei introduz regras transversais que abrangem saúde, trabalho, administração pública, justiça, educação e esporte, exigindo rastreabilidade e supervisão humana nas decisões tomadas com o uso da tecnologia.

Pena por uso irregular

Também foram estabelecidas penas para o uso irregular da tecnologia. Por exemplo, quem disseminar conteúdos gerados por IA, como deepfakes, que causarem danos, pode ser punido em até cinco anos de prisão. Passa a ser considerado danoso, por exemplo,o compartilhamento de fotos ou vídeos criados por IA sem autorização. O uso ilegal também acarretará penas mais severas para crimes como roubo de identidade e fraude.

Os legisladores agiram após crescer no país o compartilhamento de vídeos íntimos gerados por inteligência artificial que figuram mulheres, em sua maioria figuras públicas.

Outro ponto orientado pelo marco regulatório europeu é a preocupação com os direitos autorais. Segundo a nova lei italiana, obras criadas com auxílio de IA têm sua autoria protegida se resultarem de esforço intelectual.

Plataformas de IA só poderão se valer de textos, imagens e vídeos online para gerar seu próprio conteúdo se os materiais não forem protegidos por copyright. Pesquisas científicas realizadas por instituições autorizadas também poderão ser acessadas.