Mesmo proibidas, meninas no Afeganistão querem ir à escola

"Essa é quase sempre a primeira coisa que as meninas nos dizem. Elas estão desesperadas para aprender e simplesmente querem ter a oportunidade de obter uma educação", diz Susan Ferguson, representante especial da ONU Mulheres no Afeganistão.

Meninas sem acesso à educação

Há quatro anos, o Afeganistão é o único país do mundo onde meninas só podem frequentar o ensino fundamental. Logo após a tomada do poder pelo Talibã, em agosto de 2021, a organização terrorista islâmica radical proibiu meninas de frequentar o ensino médio a partir da sexta série. Mulheres também são impedidas de ingressar na universidade.

Em 17 de setembro de 2021, o primeiro dia de aula após a tomada do poder pelo Talibã, estima-se que mais de um milhão de meninas se encontraram diante das portas fechadas de escolas secundárias. Muitas delas ficaram chocadas e chorando.

De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, pelo menos 1,4 milhão de meninas e jovens mulheres tiveram acesso negado a escolas secundárias e universidades desde então.

Espera-se que esse número continue aumentando, visto que o Afeganistão é um país jovem, com uma média de idade de cerca de 17,1 anos.