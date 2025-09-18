O que é o movimento Antifa, que está na mira de Trump?

O Antifa é um movimento político antifascista de esquerda. Não é uma organização centralizada, mas sim uma rede de "grupos e indivíduos independentes, radicais e com ideias semelhantes", segundo uma análise do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA, divulgada em 2020.

A Casa Branca não ofereceu imediatamente detalhes sobre como o rótulo poderia ser aplicado.

Embora a aplicação da lei federal inclua o combate ao terrorismo doméstico sob sua alçada, os Estados Unidos não possuem uma lista de "organizações terroristas domésticas" designadas.

Especialistas afirmam que o fato de o movimento Antifa ser doméstico, não pode ser incluído na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado -- que inclui grupos como Estado Islâmico e Al Qaeda.

Trump ameaçou a medida na segunda-feira, depois que o chefe adjunto de gabinete para políticas da Casa Branca, Stephen Miller, prometeu que o governo desmantelaria um suposto "vasto movimento terrorista doméstico" que ele vinculou ao assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

O presidente americano, que está em viagem oficial ao Reino Unido, acrescentou que sua decisão visa proteger os cidadãos e ressaltou que qualquer ação violenta atribuída ao Antifa será tratada com todo o peso da lei.