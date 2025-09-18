Pesquisadores descobrem múmia de 14 mil anos - Estudo revela que comunidades de caçadores-coletores pré-neolíticos no Sudeste Asiático já dominavam a arte de preservar seus mortos muito antes dos faraós egípcios.Um novo estudo identificou as primeiras evidências de mumificação humana entre sociedades de caçadores-coletores pré-neolíticos no sul da China e no sudeste asiático. Segundo os pesquisadores, esses povos já dominavam técnicas de preservação dos mortos há pelo menos 10 mil anos.

De acordo com o estudo publicado na revista científica PNAS, tais enterros eram caracterizados por corpos em posições encolhidas ou acocoradas, às vezes com evidências de desmembramento post-mortem e frequentemente com vestígios de queimaduras – sugerindo técnicas de defumação.

As descobertas remontam ao período entre o final do Pleistoceno e o médio Holoceno (entre 12 mil e 4 mil anos). O próprio estudo documenta um caso com datação direta há cerca de 14 mil anos (Pleistoceno tardio).