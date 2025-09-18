Protestos da geração Z podem estar virando uma "primavera asiática"?

A Indonésiatestemunhou protestos em larga escala recentemente, desencadeados por benefícios generosos para os congressistas do país, entre outras queixas. O governo do presidente Prabowo Subianto mal conseguiu se manter e se esforçou para atender às demandas dos jovens, demitindo ministros e revogando as regalias.

Em Bangladesh, protestos em massa liderados por estudantes em julho e agosto de 2024 encerraram o governo de 15 anos da primeira-ministra Sheikh Hasina e a forçaram a fugir para a vizinha Índia.

Em 2022, distúrbios ocorridos no Sri Lanka em meio à turbulência econômica levaram à deposição do então presidente Gotabaya Rajapaksa.

Falha em compreender os anseios da juventude

Alguns especialistas comparam a situação na Ásia à Primavera Árabe, uma série de protestos em massa no Oriente Médio e Norte da África no início da década de 2010, impulsionados pelo descontentamento generalizado com a corrupção e as dificuldades econômicas, que derrubaram vários governos, incluindo os da Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen.

O resultado, porém, foi tudo menos triunfante. A Primavera Árabe deu lugar a anos de agitação e frágeis transições de poder.