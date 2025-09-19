Bombas da 2ª Guerra tiram mais de 20 mil de casa em Berlim - Artefatos foram encontrados em canteiros de obras e construções na capital alemã. Descobertas do tipo ocorrem com frequência na Alemanha.Duas bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas em bairros diferentes de Berlim, acabaram forçando a retirada de mais de 20 mil moradores de suas casas nesta quinta-feira (18/09).

No bairro central de Mitte, uma área densamente povoada da capital alemã, a polícia impôs um perímetro de segurança de 500 metros após a descoberta de um artefato no leito do rio Spree durante uma inspeção de rotina. Após o achado, alertas foram transmitidos por celular à população das redondezas durante a noite de quinta-feira, e policiais foram de porta em porta para informar os moradores e fazer cumprir a ordem de retirada.

Cerca de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas temporariamente. A bomba foi inspecionada por mergulhadores e uma equipe de especialistas na manhã desta sexta-feira. O artefato foi encontrado a quatro metros de profundidade e estava coberto de lodo e limo, o que dificultou a operação, informou a polícia.