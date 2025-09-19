Coreia do Norte realiza teste de drones de ataque e aposta em IA - Kim Jong-un supervisiona novos armamentos e ordena maior uso de inteligência artificial no desenvolvimento de tecnologias militares. Analistas dizem que novas capacidades resultam da aproximação do regime com a Rússia.O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou um teste de um drone tático e ordenou maior uso de inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de tecnologias militares, informou nesta sexta-feira (19/09) a imprensa estatal norte-coreana.

O teste de drones – que não é o primeiro do tipo supervisionado pessoalmente por Kim – serviu como mais uma demonstração do desenvolvimento do poderio militar de Pyongyang, em paralelo aos exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington.

Segundo a agência estatal de notícias KCNA, Kim esteve nesta quinta-feira no Complexo Tecnológico de Aeronaves Não Tripuladas, em local não revelado, onde observou o desempenho de veículos de vigilância não tripulados e drones de ataque da série Kumsong, cuja existência foi mencionada pela primeira vez na mídia oficial.