Número de refugiados cai pela primeira vez na Alemanha desde 2011

O declínio reflete uma combinação de deportações, partidas voluntárias e naturalizações, informou A Esquerda. Esse movimento vem mais de uma década depois de a Alemanha acolher centenas de milhares de pessoas, muitas delas fugindo de guerras de países como a Síria, Afeganistão e Iraque, durante o governo de Angela Merkel.

Dos 3,5 milhões de refugiados atualmente no país, cerca de 492 mil têm status incerto, incluindo requerentes de asilo e pessoas com permanência temporária. Desse total, 1,27 milhão de refugiados vêm da Ucrânia, sob ataque em larga escala da Rússia desde fevereiro de 2022.

A deputada alemã Clara Bünger, da Esquerda, afirmou que o declínio "não é motivo para comemoração", observando um aumento em todo o mundo dos fatores que têm forçado as pessoas a fugir e regras mais rígidas de refúgio.

Ela acrescentou que menos pessoas que precisam de proteção têm conseguido adentrar as fronteiras reforçadas da União Europeia. "A queda nos números absolutos na Alemanha apenas mostra o absurdo de se falar em uma suposta emergência para justificar a suspensão da lei de asilo da UE", disse Bünger.

A Alemanha, assim como outros países do bloco, está adotando controles mais rigosos, como a restrição de pedidos de asilo e aumento de deportações. O governo no país determinou, por exemplo, que requerentes de asilo sem documentos de ingresso válidos ou que já apresentaram um requerimento em outro país da UE sejam barrados já na fronteira.

