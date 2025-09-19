O impasse alemão em torno do reconhecimento de um Estado palestino - Vários países ocidentais planejam reconhecer o Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU. A Alemanha, aliada de Israel, não está entre eles. Mas o governo alemão, no entanto, está cada vez mais sob pressão.Nesta segunda-feira, 22 de setembro, em Nova York, à beira do rio Hudson, será chegada a hora. Em meio a Assembleia Geral da ONU, França, Canadá, Bélgica e provavelmente o Reino Unido, devem reconhecer o Estado palestino. O objetivo é pressionar Israel a encerrar a guerra na Faixa de Gaza e iniciar um novo processo de paz.

Quase 150 dos 193 membros da ONU já reconheceram o Estado palestino, com a França, o Reino Unido e o Canadá, pesos pesados do G7 – o grupo das sete nações industrializadas mais ricas do planeta – devem se juntar a eles. Os Estados Unidos, por outro lado, rejeitam terminantemente a medida, assim como Israel, cujo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, argumenta que isso seria isso "uma recompensa ao terror" do grupo radicalHamas. "Não haverá um Estado palestino. Essa terra nos pertence", disse Netanyahu na semana passada.

Para a Autoridade Palestina, o reconhecimento por parte de nações tão importantes seria um ganho de prestígio e, para Israel, uma derrota diplomática, especialmente agora, em meio à escalada do conflito em Gaza e a expansão de colônias na Cisjordânia ocupada.