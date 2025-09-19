Oktoberfest 2025 começa com preço da cerveja nas alturas

Recorde: canecão de cerveja por 15 €

A pergunta mais importante todos os anos, provavelmente é: qual o preço da cerveja? Ao contrário do ano passado, quando um Maß (caneca tradicional com um litro de cerveja) estava próximo da marca dos 15 euros (R$ 93,5), os preços agora estarão acima desse patamar, com a cerveja mais cara sendo consumida no barracão Münchner Stubn por 15,80 euros (R$ 99). Apenas alguns estabelecimentos oferecem uma caneca de um litro por menos de 15 euros.

Embora Munique, capital da Baviera, seja a organizadora da Oktoberfest, os preços das bebidas são negociados entre os donos de restaurantes da cidade. Para evitar uma escalada ainda maior no valor, a prefeitura acompanha de perto a evolução dos preços. Contudo, não importa o quão cara seja a cerveja, cerca de 7 milhões de litros são consumidos todos os anos.

Alguns colecionadores tentam repetidas vezes contrabandear canecas vazias de Maß para fora do local, mas a maioria dos furtos é impedida pelos seguranças: em 2024, 98.000 canecas de cerveja foram recuperadas nas saídas dos barracões, em comparação com números muito maiores nos anos anteriores.

Tendas com programação para todos

Há 14 tendas grandes e 21 de menor tamanho na Oktoberfest. Para o evento Oide Wiesn – uma parte separada que reaviva a atmosfera das antigas edições da Oktoberfest –, há três tendas adicionais. Em geral, as grandes podem acomodar uma média de 6.000 pessoas, enquanto nas tendas menores cabem até 3.000.