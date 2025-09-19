Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia - União Europeia fala de provocação sem precedentes, dez dias após Polônia ter relatado sobrevoo de 20 drones russos em seu território.A Rússia violou mais uma vez o espaço aéreo de um país membro da Otan. Apenas dez dias depois de drones russos sobrevoarem a Polônia, três caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia sobre o Golfo da Finlândia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores estoniano.

"Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia (...) sem permissão e permaneceram lá por aproximadamente 12 minutos", afirmaram as forças de defesa do país. As capitais da Estônia e da Finlândia, Talin e Helsinque, são banhadas pelo golfo.

Caças italianos F-35 ligados à missão de apoio à defesa aérea da Otan nos países bálticos foram acionados para interceptar os jatos russos e alertá-los, disseram autoridades estonianas e italianas. Suécia e Finlândia também enviaram aeronaves de reação rápida, de acordo com a Otan.