Sob pressão de Trump, mídia americana dá guinada à direita - Após a suspensão de talk show de Jimmy Kimmel, Casa Branca deve seguir interferindo no panorama midiático dos EUA, que se alinha cada vez mais a ideais conservadores. Hollywood também está na mira.A morte de Robert Redford na terça-feira (16/09) não caracterizou apenas a perda de uma lenda do cinema. Ela encerrou um capítulo de uma Hollywood que antes se considerava a consciência progressista dos Estados Unidos.

Redford, que interpretou, por exemplo, o jornalista Bob Woodward no filme Todos os Homens do Presidente – retrato do escândalo de Watergate nos anos 70 –, e fora das telas era um ativista climático e de direitos indígenas, personificava uma visão liberal da indústria do entretenimento dos EUA, que defendia vozes independentes e narrativas com consciência social.

A semana em que ele morreu, porém, revelou ainda mais sinais de uma guinada à direita no setor de entretenimento dos EUA, com o pêndulo do poder cultural se inclinando para mais longe da Hollywood de Redford e mais próximo dos EUA de Donald Trump.