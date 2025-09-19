Usa VPN? Estudo aponta riscos para usuários - Conexões via VPN são bastante populares, especialmente em países com governos autoritários. Muitos provedores, no entanto, não cumprem o que prometem, de acordo com pesquisa.Quem vive em um país governado de forma autoritária e ainda assim deseja se informar sobre a situação local tem uma tarefa difícil, uma vez que a mídia oposicionista, crítica ao governo, costuma ser proibida, e sites estrangeiros são frequentemente bloqueados.

A solução: uma conexão VPN, ou seja, uma rede privada virtual, que tem duas vantagens: os endereços de IP são mascarados e os conteúdos são criptografados. Isso permite acessar sites bloqueados e exercer o direito à liberdade de imprensa e informação. Centenas de milhões de pessoas utilizam isso em todo o mundo.

As redes VPN (sigla em inglês para virtual private network) são ilegais ou, ao menos, fortemente restritas em países como China, Rússia, Belarus, Irã e Coreia do Norte. Nesses países, o uso é discreto. Espera-se, portanto, que o provedor também trate os dados gerados com discrição. Mas será que isso acontece em todos os lugares?