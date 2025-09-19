Voos espaciais aceleram envelhecimento de células-tronco - Novo estudo confirma que o espaço acelera o desgaste molecular das células-tronco. Descoberta pode ajudar a compreender melhor como proteger os astronautas e até remodelar o envelhecimento humano na Terra.Os voos espaciais aceleram o envelhecimento das células-tronco e progenitoras hematopoiéticas humanas, fundamentais para a saúde do sangue e do sistema imunológico, detalha um estudo publicado na revista Cell Stem Cell.

Os resultados mostram que essas células perderam parte de sua capacidade de produzir novas células saudáveis, tornaram-se mais vulneráveis a danos no DNA e apresentaram um encurtamento nos telômeros (extremidades dos cromossomos), sinais claros de envelhecimento acelerado.

Com a ajuda da inteligência artificial, a equipe analisou células expostas durante quatro missões de reabastecimento da SpaceX à Estação Espacial Internacional.