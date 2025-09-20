Ataque ucraniano de drones mata quatro na Rússia - Um dos ataques da Ucrânia mais letais desde o início da guerra ocorreu centenas de quilômetros dentro do território russo. Duas refinarias também foram alvejadas.Quatro pessoas foram mortas em um ataque ucraniano de drones na região de Samara, sudoeste da Rússia, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, informou neste sábado (20/09) o governador regional Vyacheslav Fedorishev. "É com profundo pesar que informo que quatro pessoas foram mortas ontem à noite em um ataque de drone inimigo", disse Fedorishev nas redes sociais, acrescentando que uma pessoa ficou ferida.

O ataque foi um dos mais letais da resposta ucraniana aos ataques russos desde o início da guerra.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski informou também neste sábado que três pessoas foram mortas nos "ataques massivos" russos sofridos durante a última noite no país.