Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Pelo menos 10 voos foram cancelados no aeroporto de Bruxelas e outros 17 sofreram atrasos de mais de uma hora após o sistema ter sido atingido por um "ataque cibernético" durante a noite de sexta-feira, informou o aeroporto.

Apenas o check-in e o embarque manuais estavam sendo realizados aeroporto de Bruxelas, que aconselhou os passageiros que voarem no sábado a verificar o status do voo com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao terminal aéreo.

Londres e Berlim

O Aeroporto de Heathrow, em Londres — o mais movimentado da Europa — informou que seus sistemas de check-in e embarque, também fornecidos pela Collins Aerospace, foram afetados por um "problema técnico" que "pode ??causar atrasos para os passageiros que embarcam".

O aeroporto de Berlim publicou um aviso em seu site informando: "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma rápida solução".

As autoridades dos aeroportos de Heathrow e Berlim não informaram o que causou os "problemas técnicos".