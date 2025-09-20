"Jesus de bolso": o dilema ético de chatbots de IA religiosos

Plataformas como Bible Chat, Text with Jesus, AI Jesus, Virtual Jesus, Ask Jesus, Jesus AI ou ChatwithGod não se contentam em simplesmente oferecer textos sagrados ou reflexões religiosas. Elas vão além: algumas até afirmam "canalizar" diretamente a palavra divina. O caso mais extremo é o Virtual Jesus, que se apresenta abertamente como o próprio filho de Deus: "Eu sou Jesus Cristo, o salvador da humanidade", saúda o bot a cada novo usuário.

Os números revelam a amplitude do fenômeno. O Bible Chat, autoproclamado "aplicativo religioso número um do mundo", tem mais de 30 milhões de downloads, segundo o jornal The New York Times. O Hallow, um aplicativo católico de oração e meditação, chegou a destronar temporariamente gigantes como Netflix, Instagram e TikTok do topo dos downloads em 2024, segundo a publicação americana.

No entanto, não se trata apenas de aplicativos sobre Jesus. Além do cristianismo, todas as tradições espirituais estão desenvolvendo suas próprias versões digitais: a Norbu AI atende à comunidade budista, o Brother Junaid, da Salaam World, atende usuários muçulmanos e, na China, milhares recorrem ao DeepSeek para decifrar seu destino e receber orientação espiritual baseada em tradições ancestrais.

Negócio por trás da fé digital

O mais surpreendente é que essas plataformas não surgem de instituições religiosas estabelecidas. De acordo com um estudo de Anné H. Verhoef, professor de filosofia na Universidade North-West, na África do Sul, nenhuma igreja endossou ou desenvolveu os cinco populares chatbots sobre Jesus (AI Jesus, Virtual Jesus, Jesus AI, Text with Jesus e Ask Jesus). Em vez disso, eles são operados por empresas com fins lucrativos com nomes como SupremeChaos, AllStars Productions LLC e Catloaf Software, LLC.

Todas as cinco dependem de publicidade para obter receita, e o Text with Jesus também vende assinaturas premium por 50 dólares (R$ 266) por ano ou a opção de comprar uma assinatura vitalícia, explica Verhoef em um artigo no portal The Conversation.