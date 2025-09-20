Projeto resgata lugares de memória de africanos escravizados

A diversidade cultural africana na Bahia

Outro local que receberá uma placa em Salvador é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no bairro do Pelourinho, em Salvador. Ela começou a ser erguida em 1704 por uma das primeiras irmandades de homens negros do Brasil, formada em 1685. Construída por escravizados e libertos, a igreja foi financiada pelos chamados escravos de ganho, e demorou quase 200 anos para ser finalizada. De arquitetura barroca, foi um símbolo da resistência à escravidão.

"É tão difícil resumir [a sensação de estar numa missa no Rosário dos Pretos], porque é uma experiência fabulosa. Eu tenho uma ancestralidade negra, e era uma sensação tão atávica de ter vivido aquilo. E uma sensação de que, se existe Deus, ele está tão feliz com aquela festa", diz a pesquisadora e escritora Helenita Monte de Hollanda, coautora do livro Basílicas e Capelinhas: um estudo sobre a história, arquitetura e arte das igrejas de Salvador.

Eram nos raros períodos de descanso que os trabalhadores carregavam as pedras para construir a igreja. Muitos dos homens negros que a ergueram eram católicos oriundos do Congo e de Angola, locais já cristianizados pela exploração portuguesa. Atualmente, a missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é um exemplo do sincretismo religioso da Bahia, com instrumentos de percussão integrados à liturgia da missa.

"É muito comovente porque eles entram descalços, com roupas próprias da irmandade, dançando e cantando. Eles cantam as injustiças sociais, o preconceito racial. A missa é uma festa, os atabaques são de arrepiar", conta Monte de Hollanda.

De acordo com Moema Carvalho, coordenadora-geral de Memória e Verdade da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Pessoas Escravizadas do MDHC, nas igrejas, as placas vão ser instaladas nas paredes. "Cada placa é um acordo diferente, a gente tem que pensar como que a gente coloca uma placa que não esteja atrapalhando a circulação da população e, ao mesmo tempo, que ela passe a fazer parte do cotidiano daquela população."