Robôs sobre rodas podem substituir os carros particulares?

Diferencial na eficiência energética

De acordo com o Adac (Clube Automóvel Alemão), a lentidão na expansão do segmento se deve ao fato de ser absolutamente inconcebível para fabricantes alemães iniciar a produção em série de um sistema ainda imaturo. Em autonomia, basicamente, está autorizado o chamado nível 4: o motorista pode trabalhar, ver filmes ou dormir durante o trajeto. Mas isso apenas em rotas predefinidas ou com monitoramento remoto por um supervisor técnico.

Nos EUA e na China, veículos autônomos de nível 4 já transportam passageiros regularmente. Na Alemanha, apenas alguns ônibus e microônibus operam em rotas regulares, como entre a rodoviária e o centro histórico em Monheim, entre a estação ferroviária principal e o Wiesn (onde acontece a Oktoberfest) em Munique, e em alguns campi universitários e empresariais. Alguns motoristas se incomodam com a direção excessivamente cautelosa, mas até o momento não houve acidentes graves.

Tais carros autônomos funcionam mais nos moldes de um táxi ou Uber do que como ônibus de linha comuns. Mas a empresa sediada em Paderborn tem um conceito único: um enxame de vans autônomas pequenas e leves atende o primeiro e o último quilômetro. O transporte porta a porta pode beneficiar idosos, por exemplo, ou jovens que retornam de uma festa tarde da noite.

Para longas distâncias, os pequenos veículos ("Cabs") acoplam-se automaticamente a um comboio atrás de um veículo de tração igualmente autônomo ("Pro", de "provedor"), separando-se novamente pouco antes de chegar ao seu destino. O enxame pode combinar até três veículos de transporte de passageiros e carga e se organiza de forma independente. Enquanto o "Pro" ainda está em fase de desenvolvimento, os pequenos "Cabs" já foram autorizados a circular de forma autônoma pela primeira vez no aeroporto no final de agosto. A ideia é que o novo sistema comece a operar nas ruas de Paderborn em 2026.

O diferencial do NeMo é sua eficiência energética. "Com base em nossa experiência com transporte sob demanda, sabemos quantas pessoas, em média, utilizam um ônibus por chamada [Rufbus]", afirma o líder do projeto, Thomas Tröster, da Universidade de Paderborn. Os Cabs oferecem espaço para quatro pessoas ou para duas com bagagem. Eles pesam metade de um carro convencional, possuem uma bateria pequena e, portanto, têm autonomia limitada. "Por isso, precisamos de um veículo trator que recarregue os pequenos veículos acoplados durante o trajeto. Esse veículo contará, além da bateria, com uma célula de combustível e um tanque de hidrogênio." Deslocados pelo veículo trator, os Cabs também consomem menos energia.