Trump impõe supertaxa para desestimular contratação de estrangeiros por Big Techs

"Terão que pagar o salário integral ao empregado (além de US$ 100 mil ao ano pelo visto). Não é rentável. Se forem capacitar alguém, que seja um recém-graduado de uma das melhores universidades de nosso país. Que capacitem americanos. Chega de trazer estrangeiros para ocupar nossos empregos", acrescentou Lutnick, que garantiu que "todas as grandes empresas estão de acordo" com essa nova política.

Trump criticou anteriormente o visto H-1B por considerar que, além de desincentivar a contratação de americanos, força um corte para baixo nas bases salariais.

O H-1B é um visto de não-imigrante que permite a empregadores dos EUA contratar temporariamente trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas e tem sido usado de forma recorrente em anos recentes por empresas do setor tecnológico, como, por exemplo, as controladas pelo bilionário Elon Musk, que no início do ano já havia se estranhado com o governo Trump e a base do presidente por discordar de planos para limitar o visto H-1B.

Segundo estimativas baseadas em dados do governo, acredita-se que cerca de 700 mil pessoas vivem atualmente nos Estados Unidos com este visto, a maioria delas procedente da Índia. Segundo dados do governo dos EUA, indianos foram 71% dos aprovados para o visto no ano passado, enquanto a China ficou em segundo lugar, com 11,7%.

Entre as empresas que mais fizeram uso do visto no ano passado estava a Amazon, seguida pela Tata, Microsoft, Meta, Apple e Google.

"Cartão dourado"