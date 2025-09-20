Turismo de compras nos EUA sofre tombo sob Trump

Em Orlando, um dos destinos mais procurados por brasileiros, a personal shopper Verônica Tasar encontrou uma forma de transformar o turismo de compras em negócio próprio. Atuando há anos como ponte entre os consumidores do Brasil e os outlets e shoppings da Flórida, ela atende de duas maneiras: pessoalmente, recebendo clientes que viajam para a cidade, e online, pelo Instagram e direct box, encaminhando produtos diretamente ao Brasil.

"Tenho muitos clientes que nunca vieram aos Estados Unidos, mas usam meu serviço para comprar produtos americanos", explica. Entre os itens mais procurados estão eletrônicos, cosméticos coreanos e produtos de beleza que viralizam nas redes sociais, além de vitaminas e itens de lojas como a Target. "É tudo o que não existe no Brasil ou que chega lá com preços muito mais altos."

O negócio, no entanto, também reflete as mudanças no turismo. Enquanto os envios para o Brasil se mantiveram estáveis, Verônica confirma que o fluxo de clientes brasileiros em Orlando caiu nos últimos 13 meses. "De janeiro a março foi especialmente ruim. E mesmo na temporada de abril a agosto, que costuma ser a mais movimentada, houve menos estoque acumulado do que no ano passado." Ela cita ainda, o caso de uma cliente em particular, que costumava viajar para comprar pessoalmente, mas agora prefere fazer tudo online.

Segundo ela, outros parceiros de negócios confirmam a queda no turismo de compras. Para ela, os motivos são múltiplos: receio com documentação, dificuldades da economia brasileira e até a própria oscilação do dólar. "Muita gente prefere guardar dinheiro em vez de gastar na viagem.”

Também baseado em Orlando, o clássico mercado de enxovais de bebê segue como um dos principais motores do turismo brasileiro. A consultora Vanessa Klein, fundadora da My Personal Shopper Br, transformou sua própria experiência de maternidade em negócio. Desde 2010, ela ajuda famílias a montar enxovais nos Estados Unidos, tanto presencialmente quanto à distância.

No serviço presencial, Vanessa acompanha cada família nas lojas de Orlando, explicando o uso de cada produto, sugerindo marcas e até mostrando como montar itens essenciais. Para quem não pode viajar, ela organiza o chamado remote layette, enviando os produtos diretamente ao Brasil.