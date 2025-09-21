Ciberataque repercute pelo 2° dia em aeroportos da Europa - Situação melhorou, mas passageiros em Berlim, Londres e Dublin continuam a enfrentar filas maiores após pane em sistema de embarque no dia anterior. Bruxelas teve novos atrasos e cancelamentos.Passageiros em aeroportos europeus continuaram a enfrentar atrasos e cancelamentos neste domingo (21/09), após um ataque cibernético afetar um provedor de serviços de sistemas de embarque.

Em relação ao dia anterior, entretanto, a situação melhorou no aeroportos de Berlim, Dublin e Londres. Bruxelas, entretanto, teve cancelamentos e atrasos.

Pane em sistema de check-in