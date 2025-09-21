Funeral de Charlie Kirk gera tensão e segurança reforçada em estádio

O homem de 42 anos entrou no estádio "antes que qualquer perímetro de segurança fosse estabelecido", disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, à Fox News Digital.

A homenagem, intitulada "Construindo um Legado: Lembrando Charlie Kirk", deve atrair um público de mais de 100 mil pessoas.

Organizadores afirmaram esperar encher o estádio, que tem capacidade para mais de 73 mil pessoas, tendo organizado um espaço paralelo em uma arena próxima, para acolher ainda mais público.

Os convidados incluem o vice-presidente JD Vance, amigo próximo de Kirk; Erika Kirk, viúva de Kirk e nova CEO da Turning Point; e vários funcionários do governo que chegarão em dois aviões, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à emissora Fox News.

"O presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara e os secretários de gabinete discursarão em seu funeral no Arizona amanhã. Aliás, estamos trazendo dois aviões cheios de funcionários da Casa Branca. Isso dá uma ideia de quantas pessoas nos mais altos escalões do nosso governo o admiravam", disse Levitt.

Em seu discurso, Trump pretende retratar Kirk como um mártir do movimento conservador e destacar seu legado como força cultural e política, de acordo com uma fonte da Casa Branca. Ele também deve usar o momento para novamente traçar uma linha entre a morte de Kirk e o que ele chama de "extremismo de esquerda". A fonte se recusou a dizer se o presidente exortaria seus apoiadores a permanecerem pacíficos ou se seu tom seria unificador ou combativo.