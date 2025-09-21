Milhares protestam contra a PEC da Blindagem e anistia a golpistas

As manifestações foram convocadas após a votação pela Câmara da PEC da Blindagem e da urgência para o projeto da anistia.

Neste domingo, aos gritos de "sem anistia", manifestantes reuniram-se na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Alguns vestiam camisas vermelhas do PT, enquanto outros estavam enrolados na bandeira brasileira, que tinha se tornado, nos últimos anos, emblema dos apoiantes da extrema-direita de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Faixas chamavam a proposta de blindagem de "PEC da Bandidagem"

No Rio de Janeiro, o ato ocorreu em Copacabana, com as presenças previstas de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Já em São Paulo, a manifestação ocorreu em frente à sede do Masp, na avenida Paulista.

Em Salvador, o protesto reuniu manifestantes em frente ao Cristo da Barra, e contou com as presenças de artistas como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura. Em Belo Horizonte, a manifestação aconteceu na região central da capital mineira, e contou com a cantora Fernanda Takai, da banda Pato Fu.

Em Curitiba, manifestantes se reuniram na Boca Maldita, no centro da capital paranaense, um tradicional local de protestos políticos.