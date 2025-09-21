O que é a Assembleia Geral da ONU e para que ela serve? - A cúpula ocorre em meio a conflitos internacionais e disputas comerciais, oferecendo aos 193 Estados-membros a chance de se pronunciar. Lula abre o Debate Geral com discurso que deve se contrapor ao dos EUA.A Assembleia Geral das Nações Unidas, principal órgão deliberativo da ONU, realiza sua 80ª edição em meio a um período de turbilhão na diplomacia global.

A sessão deste ano, que teve início em 9 de setembro, conta com delegações de todos os 193 Estados-membros da ONU, que têm representação igual em uma base de "um Estado, um voto". A partir do dia 23 deste mês, o debate sobe um degrau e passa a ocorrer entre representantes de alto nível dos países.

É nesta data que acontecerá o tradicional discurso de chefes de governo, o Debate Geral, na sede da organização em Nova York. Tradicionalmente, a cúpula é aberta por um representante brasileiro, neste caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.