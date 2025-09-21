Reino Unido deve reconhecer Estado palestino neste domingo - Notícia foi divulgada pela mídia britânica. Governo de Portugal também anunciou para hoje seu reconhecimento. Outros países, como França e Canadá, formalizam decisão nesta segunda-feira.O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anuncia oficialmente neste domingo (21/09) o reconhecimento oficial do Estado da Palestina, segundo diversos veículos de comunicação britânicos. Isto fará do país o primeiro membro do G7 a adotar a medida.

Além do Reino Unido, o governo de Portugal também anunciou que oficializará seu reconhecimento do Estado palestino neste domingo, enquanto outros países, como França, Canadá, Bélgica e Austrália, expressaram a intenção de oficializar o reconhecimento na segunda-feira, antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, durante a Conferência para a Solução de Dois Estados, organizada pela França e Arábia Saudita.

"Qualquer passo em direção ao reconhecimento é porque queremos manter vivas as perspectivas de uma solução de dois Estados", disse o ministro do Exterior e vice-premiê britânico David Lammy à emissora Sky News, acrescentando que Starmer tomaria uma decisão sobre o reconhecimento de um Estado palestino já neste domingo.