Chimpanzés bebem o equivalente a uma cerveja por dia

Mas, comparativamente, é como se fosse mais. Isso porque, em média, um chimpanzé pesa cerca de 40 quilos, contra 70 quilos de um humano, o que significa que a injeção final é de mais de uma bebida por dia, explica Aleksey Maro, da Universidade da Califórnia e principal autor do estudo.

Embora não esteja claro se os animais de fato procuram frutas com altos níveis de etanol - encontrado nas frutas mais maduras, com mais açúcares para fermentar -, o certo é que o álcool é uma parte comum da dieta deles e, provavelmente, também fazia parte da dieta dos ancestrais humanos, de acordo com os pesquisadores.

A dose diária

Os cientistas acreditam que estudar esse comportamento em primatas, na natureza, pode ajudar a explicar por que a atração dos seres humanos pelo álcool persiste.

Devido a isso, a equipe examinou a quantidade de álcool ingerida pelos chimpanzés por meio da alimentação e quantificou as concentrações de etanol em 21 frutas coletadas na floresta de Ngogo, em Uganda, entre 2017 e 2018, e no parque nacional Taï, na Costa do Marfim, em 2021.

Eles concluíram que, em média, as frutas continham 0,32% e 0,31% de etanol nas amostras de cada país, respectivamente.