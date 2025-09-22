Coreia do Norte prevê pena de morte para quem vê k-drama no país

As eleições são em grande parte simbólicas, afirma o relatório, acrescentando que os cidadãos são obrigados a participar de frequentes "sessões de autocrítica", além de passar por constante doutrinação. O relatório também observa que a liberdade de movimento está cada vez mais restrita, e os desertores relatam tortura e maus-tratos nos centros de detenção.

"Muitos relataram ter testemunhado mortes na prisão, principalmente como resultado de tortura e maus-tratos, excesso de trabalho, desnutrição e suicídio", constatou o documento, além de grave falta de alimentação e assistência médica nos centros de detenção.

Kim Eujin fugiu da Coreia do Norte com sua mãe na década de 1990 e agora trabalha com organizações de desertores em Seul. Após várias conversas com recém-chegados – cujo número diminuiu nos últimos anos devido à maior vigilância do governo norte-coreano contra possíveis fugitivos – ela concorda que a situação que já era terrível no Norte está piorando.

"O governo controla todas as partes da vida das pessoas, é assim que as controla", disse Kim. "O governo alterou a lei recentemente, tornando ilegal para pessoas comuns venderem arroz, milho ou outros alimentos básicos no mercado", contou. "Agora, a única maneira de obter essas necessidades básicas é ir às lojas do governo, onde os preços são mais altos."

"Tanto o povo quanto o governo sabem que, se o regime controlar os alimentos, poderá tornar a vida ainda mais difícil para quem não seguir suas regras", disse ela.

As mudanças mais draconianas, porém, ocorreram em torno de influências estrangeiras, disse Kim. "Pessoas podem ser executadas por assistir a conteúdo do exterior ou compartilhá-lo", afirmou. "Existem tantas leis que podem ser usadas para punição. É um controle total."