EUA incluem mulher de Alexandre de Moraes em sanções da Lei Magnitsky - Mesma punição já havia sido imposta ao ministro do STF em julho. Empresa registrada no nome da esposa e dos filhos de Moraes também foi alvo de lei dos EUA que prevê restrições econômicas.O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (22/09) que se estendeu a aplicação da Lei Magnitsky com o objetivo de sancionar Viviane Barci, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, além do instituto que pertence à família do magistrado.

A mesma punição já havia sido imposta a Moraes em julho, também com a revogação do visto americano, e agora foi estendida após bolsonaristas indicarem que Viviane teria importância como braço financeiro da família. A confirmação ocorreu por meio de uma publicação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA.

A decisão faz com que quaisquer bens ou empresas que estiverem ligados ao nome de Viviane no país sejam bloqueados. Agora, nem o ministro nem a mulher dele podem fazer qualquer negócio ou transações com cidadãos americanos e empresas sediadas nos EUA. Também não podem mais usar cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.