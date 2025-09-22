França reconhece Estado palestino

A França agora é o terceiro país do G7 a reconhecer um Estado palestino. A medida ocorre um dia após outras duas nações do grupo, o Reino Unido e o Canadá, também formalizarem o reconhecimento. Ainda no domingo, Austrália e Canadá seguiram o mesmo caminho.

A medida alinha a França a um grupo de agora mais de 150 outras nações que reconhecem o Estado palestino, incluindo o Brasil.

Os reconhecimentos ocorrem enquanto a ofensiva militar liderada pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, vem se intensificando na Faixa de Gaza, assim como a crise humanitária e a fome causadas por uma guerra que está prestes a completar dois anos e já ceifou a vida de pelo menos 65.208 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, ligado ao grupo palestino Hamas – considerado terrorista pela UE e os EUA, entre outras nações.

No início desta semana, uma comissão independente de inquérito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas concluiu que Israel vem cometendo genocídio contra palestinos em Gaza.

O movimento de reconhecimento também é impulsionado pelo temor que Israel esteja prestes a anexar territórios na Cijsordânia, com o objetivo de inviabilizar o estabelecimento de um Estado palestino.

O reconhecimento por nações que tradicionalmente se alinhavam a Israel tem despertado intensas críticas do governo do premiê israelense Benjamin Netanyahu, e do governo dos EUA, principal aliado do país.