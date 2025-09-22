Música e representatividade: Como o Brasil já usou a ONU para exercer "soft power"

Para ela, os símbolos são "ativos econômicos que podem ou não ser monetizados" e aquele show foi momento de "afirmação política" em que a cultura se manifestou como "ativo estratégico" para o Brasil.

"Ao ocupar o espaço da Assembleia da ONU com a música, o país projetou não apenas sua criatividade, mas também sua capacidade de dialogar com o mundo em linguagem universal", salienta a professora. "Isso é soft power na prática: conquistar admiração e gerar influência por meio da cultura".

O principal impacto é o fortalecimento da informalmente chamada "marca Brasil". Mas ficou o recado de que o país era plural, criativo e se posicionava como uma voz cultural importante. "Naquele momento, a mensagem era de um Brasil que podia ser moderno, democrático e globalmente relevante", ressalta Mello. Para a economista, o show traduziu a "confiança simbólica" de que o país se considerava "ponto para se inserir em cadeias globais" não apenas comerciais, mas "também de ideias e valores".

Brasileiro, negro, artista…

Gil já gozava de prestígio internacional e, tendo aceitado o convite de Luiz Inácio Lula da Silva para compôr seu ministério naquele primeiro governo, referendou o projeto petista de desenvolvimento. Dois anos antes do show, o músico baiano havia sido nomeado pela ONU como embaixador na luta contra a fome no mundo.

A "atuação política" e o "engajamento social" de Gil foram as características que fizeram dele ministro e, também, parceiro das Nações Unidas, lembra o sociólogo Rogério Baptistini, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. "[E ele] projetou a imagem de um governo comprometido com a diversidade cultural, com a valorização da identidade nacional e com o diálogo entre modernidade e tradição”, contextualiza. "Também conferiu prestígio ao ministério e ao governo no plano internacional."