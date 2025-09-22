PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação à Justiça - Ao lado de Paulo Figueiredo, Eduardo é acusado de articular junto ao governo Trump sanções contra o Brasil e o STF, na tentativa de impedir a condenação de seu pai, Jair Bolsonaro. Ex-presidente não foi denunciado.A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (22/09) uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação em processo judicial.

A denúncia diz respeito à atuação do deputado para influenciar o governo dos Estados Unidos a impor sanções e tarifas de importação contra o Brasil na tentativa de interferir no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no STF.

Outro denunciado foi o produtor de conteúdo Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o último general a governar o Brasil na ditadura militar (1964-1985). Paulo, aliado da família Bolsonaro, é acusado pela PGR de trabalhar ao lado de Eduardo para convencer o governo do presidente Donald Trump a impor pesadas tarifas às importações brasileiras e agir contra autoridades do Judiciário, como represália ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF. O ex-presidente, porém, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.