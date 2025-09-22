Polícia de Veneza multa crianças por jogarem bola em praça - Crianças brincavam em região que as autoridades consideram proibida para a prática de jogos com bola, como futebol, quando morador reclamou do barulho. Os pais planejam não pagar a multa, e caso gerou comoção na cidade.Era sexta-feira à tarde em Murano, uma ilha em Veneza com pouco mais de 5.000 habitantes, quando 14 crianças entre 12 e 13 anos brincavam de bola na praça Pino Signoretto.

A ilha é famosa por sua produção de vidros coloridos com formatos variados, e alguns dos ateliês estão ao redor da praça, onde é possível ver demonstrações da arte ao ar livre. Mas a bola das crianças acabou atingindo naquela tarde um alvo mais frágil - a paciência de um dos moradores da região, que ligou para a polícia reclamando do barulho.

A polícia foi ao local e, antes de permitir que os menores falassem com seus pais, chamou os responsáveis e aplicou-lhes uma multa de 50 euros (R$ 315) por perturbação da paz e dos transeuntes. O incidente aconteceu em 12 de setembro.