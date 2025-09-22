Por que o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU?

Uma outra tese diz que o Brasil se tornou o primeiro a discursar como uma homenagem ao diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a Primeira Sessão Especial de 1947, na qual foi decidida a partilha da Palestina histórica e a criação do estado de Israel. Na condição de presidente, Aranha foi o primeiro a falar, antes de os Estados-membros discursarem, e essa seria a origem da tradição.

Outra hipótese é de que, no âmbito da Guerra Fria, que opunha o bloco liderado pelos Estados Unidos ao bloco liderado pela União Soviética, o Brasil era visto como uma opção neutra, que não privilegiava nenhum dos lados com a primazia nos discursos. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados, e as nações aliadas foram a força motriz da criação da Organização das Nações Unidas.

E há ainda a tese de que se trata de um prêmio de consolação para o Brasil, que nos primórdios da ONU teria sido considerado para integrar o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, mas acabou ficando de fora.

Seja qual for a explicação, trata-se de uma posição privilegiada, pois ser a primeira nação oradora garante uma grande atenção dos demais participantes e da mídia.

Como o Brasil é o primeiro a discursar, em 2011 a então presidente Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral das Nações Unidas.Autor: Alexandre Schossler