Supertufão causa destruição na China e força evacuação de 400 mil pessoas

Pouco mais de 10.000 filipinos foram retirados de suas regiões em todo o país, com escolas e repartições públicas fechadas nesta segunda-feira na região de Manila e em outras 29 províncias.

O especialista em meteorologia do governo filipino, John Grender Almario, disse neste domingo que "inundações e deslizamentos de terra severos" podem ser esperados nas áreas ao norte da ilha principal, Luzon.

O supertufão Ragasa surge apenas um dia depois de milhares de filipinos saírem às ruas para protestar contra um escândalo de corrupção envolvendo projetos de controle de enchentes que foram mal construídos ou jamais concluídos.

As Filipinas são a primeira grande massa de terra a enfrentar o cinturão de ciclones do Pacífico. O arquipélago é atingido por uma média de 20 tempestades e tufões por ano, deixando milhões de pessoas nas áreas propensas a desastres em um estado de pobreza constante.

Megaevacuação no sul da China

Uma operação muito maior deverá ocorrer em Shenzhen, na China, onde as autoridades planejam transferir em torno de 400.000 pessoas de regiões costeiras e baixas, mais propensas a enchentes. Moradores da região correram para os supermercados em busca de suprimentos antes da chegada da tempestade, esvaziando os estoques de alimentos.