Como IA chinesa vai rastrear submarinos inimigos e por que ela preocupa

De acordo com um estudo publicado na revista especializada Electronics Optics & Control, dispositivos de IA podem, pela primeira vez, avaliar dados de medição de diferentes fontes - desde sonoboias, usadas para detectar sons de submarinos e transmiti-los via rádio, e microfones subaquáticos, até a temperatura e salinidade da água. Tudo isso de maneira simultânea e em tempo real, criando um mapa dinâmico do ambiente no fundo do mar.

A IA também pode reagir de forma flexível a contramedidas como manobras em ziguezague, lançamentos de drones ou dispositivos de distração. Em simulações computacionais, o sistema conseguiu localizar o alvo com sucesso em cerca de 95% dos casos. Isso colocaria em questão os métodos comprovados de camuflagem e defesa contra submarinos.

Outro avanço importante é que a IA traduz todos esses dados complexos em recomendações simples e claras, o que auxilia militares a tomar decisões corretas rapidamente mesmo em situações de estresse.

Caça tridimensional em um oceano de dados

Os desenvolvedores liderados por Meng Hao querem, em versões futuras, que o sistema de IA trabalhe em estreita colaboração com "enxames" de drones, navios de superfície e robôs subaquáticos autônomos.

O objetivo é criar uma rede de caça tridimensional com aprendizagem autônoma que se adapte a estratégias de evasão cada vez mais sofisticadas e "escaneie" o oceano em tempo real.