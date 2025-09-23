Armas dos EUA, Alemanha e Bélgica abastecem crime no Brasil, diz pesquisa

O levantamento foi feito a partir da coleta e exame de aproximadamente 7 mil armas apreendidas por forças estaduais e federais em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo entre 2019 e 2023. No Brasil, as armas de fogo são responsáveis por 71% das mortes violentas, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

As armas de fogo de estilo militar têm um papel central nessas estatísticas. "Estas são armas que, apesar de não serem a maioria das apreensões em nenhum estado, respondendo por 3% nacionalmente, causam um dano à segurança pública muito grande. Quando você insere um fuzil, uma submetralhadora, essa criminalidade ganha outro nível", explica Natália Pollachi, diretora de projetos Instituto Sou da Paz.

"O armamento pesado é essencial para o crime organizado exercer domínio territorial em áreas estratégicas e cometer crimes de alta complexidade, um fenômeno que avança em partes de São Paulo, similar ao Rio de Janeiro", afirma Bruno Langeani, consultor sênior do Instituto Sou da Paz.

"Elas permitem ações de maior complexidade tática. Por exemplo, ataques a bancos, fuzis que furam blindagem, ataques a transporte de valor, a carros de autoridades, resgate de sistema penitenciário, são todas ações possibilitadas por esses armamentos", complementa Pollachi.

Hoje, o estado campeão de apreensões das armas de fogo de estilo militar é o Rio de Janeiro, seguido por Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Dentro do período estudado, o estado capixaba foi o com maior salto nas apreensões deste tipo de arma, com crescimento de 467%, enquanto o estado do Rio de Janeiro presenciou um aumento de 32%.

"No Rio, chega a 10% o volume de fuzis e submetralhadoras entre [o total de] armas apreendidas é absolutamente alarmante", exemplifica Pollachi.