Como funciona o processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Denúncia da PGR

O deputado federal e o influenciador Eduardo Figueiredo são acusados pela Procuradoria-Geral da República de articular ações no país de Donald Trump com o objetivo de pressionar magistrados a interferir no andamento do processo de tentativa de golpe de Estado. De lá, tem dito que será candidato à Presidência da República em 2026, com ou sem o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar a trama golpista.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os dois buscaram "instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido".

O deputado passou boa parte de sua temporada americana de licença do mandato, sob a alegação de ser um exilado político, mas a licença acabou em junho. Desde agosto, com a retomada das sessões, sua ausência passou a ser contabilizada – ele já tem 23 faltas não justificadas registradas até esta terça, o dobro do número de sessões em que esteve presente, segundo levantamento do jornal O Globo.

A Constituição Federal determina que deputados e senadores podem perder o mandato se deixarem de comparecer a um terço das sessões ordinárias deliberativas de cada ano legislativo. As exceções são para licença ou missão autorizada. A manobra frustrada da oposição se valia da flexibilização da contagem de faltas para os líderes no Congresso, que podem alegar "missão autorizada" no exterior.

Por que um deputado pode ser cassado?