Conselho de Ética instaura processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de incentivar autoridades dos EUA a aplicarem sanções contra o Brasil. Deputado também arrisca perder mandato por ausências.O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados do Brasil instaurou nesta terça-feira (23/09) um processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), marcando o primeiro passo de um procedimento que pode levar à cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O processo foi aberto a partir de uma ação apresentada pelo PT, que acusa o deputado de atuar para imposição de sanções pelos Estados Unidos e "desestabilizar instituições republicanas" do Brasil.

"A partir desse território estrangeiro, por diversos canais e plataformas, o representado tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus juízes, a quem tem publicamente chamado de 'milicianos togados' e 'ditadores'", diz a apresentação do PT.